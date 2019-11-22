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ЕС призывает Россию «разблокировать» Азовское море

22 ноября 2019, 18:00

ЕС призывает Россию «разблокировать» Азовское море

Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, передает «Укринформ».

«Мы остаемся последовательными и настойчивыми в своих призывах к России обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

Также в Союзе отметили, что возвращение Россией трех украинских кораблей давно назрело, в частности, «учитывая приказ международного трибунала по морскому праву».

ЕС в очередной раз напомнил о своей поддержке суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призвал Россию делать то же самое.

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