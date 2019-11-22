Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 ноября.

Политика

В Евросоюзе ждут от украинской власти шагов, которые облегчат положение людей на Донбассе.



Омбудсмен Людмила Денисова на встрече с послом Германии Анкой Фельдхузен отметила, что визит официальных лиц ФРГ на подконтрольную боевикам территорию негативно влияет на общие усилия в восстановлении украинского суверенитета. Речь идет о регулярных поездках в Донецк депутата берлинского Ландтага от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана. k



Экономика



Компания «Внешторгсервис», связанная с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и шахтами в неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом стало известно РБК.



Общество



В Генеральной прокуратуре планируют сотрудничать с общественными организациями, которые действуют на временно неподконтрольных территориях во время документирования военных преступлений.



В неподконтрольные властям районы Донбасса проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



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