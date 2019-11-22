Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по обвинению в госизмене

22 ноября 2019, 21:51

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по обвинению в госизмене

Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотруднику СБУ инкриминируют государственную измену, дезертирство, незаконное приобретение специальных технических средств получения информации, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

«Работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну. Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину», – сообщили в ГБР.

Отмечается, что уголовное производство начато 5 января 2018 года следователями СБУ, после чего 1 февраля 2019 года материалы дела передали для дальнейшего расследования в ГБР.

В ГБР сообщили, что подполковник СБУ покинул территорию Украины в декабре 2017 года, после чего не возвращался.

Там отметили, что в случае его появления на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

ТЕГИ

Организации
СБУ ГБР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:14
«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»
15:08
Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке
14:23
В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
все новости
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:51
ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по обвинению в госизмене
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:37
В «Слуге народа» заявили, что закон об «особом статусе» будет зависеть от результатов «нормандской встречи»
19:57
Штаб: На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие
19:00
В ходе боев на Донбассе ранен один военный, еще один погиб в ДТП
18:00
ЕС призывает Россию «разблокировать» Азовское море
17:31
В суд передано обвинение против экс-главы «ЦИК ДНР»
17:19
ГПУ будет сотрудничать с жителями неподконтрольного Донбасса при фиксанции военных преступлений
16:41
Полиция задержала бывшего боевика «ЛНР», когда он приехал менять паспорт
16:29
Киев проверяет информацию о якобы возобновлении морских перевозок из Крыма в Турцию
16:14
«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»
15:15
Мариупольский комбинат уличили в загрязнении экологии ядами от незаконной свалки
15:08
Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке
14:23
В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция