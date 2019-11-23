Вчера на Донбассе в ДТП погиб военный, еще один был ранен обстрелами

В пятницу, 22 ноября, один украинский военнослужащий получил ранения, еще один — погиб в результате ДТП на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 14 обстрелов со стороны боевиков гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сводке.



Под обстрелами оказались окрестности Талаковки, Водяного, Песок, Тарамчука, Красногоровки, Шум, Новгородского, Причипиловки, Новолуганского и Зайцево.