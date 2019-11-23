Шторм затопил остров в Азовском море: эвакуированы 11 человек

В Запорожской области из-за сильного шторма на Азовском море эвакуированы 11 жителей заповедного острова Бирючий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.



Из-за сильного порыва ветра до 30 м/с и шторма в море на Федотовой косе в поселке Кирилловка поднялся уровень воды, в результате чего остров отрезало от суши.



Из зоны подтопления вывезли 11 местных жителей, которых доставили на автовокзал Кирилловки.



Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.



В результате непогоды затоплены 40 баз отдыха, расположенные на Федотовой косе.