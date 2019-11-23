Коломойский уверен, что вернет себе Приватбанк в ближайшее время

Олигарх Игорь Коломойский уверен, что в ближайшее время ему удастся вернуть Приватбанк. Об этом он сказал в комментарии KyivPost.



«Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время», — сказал он журналистам по телефону.



В свою очередь, руководитель Офиса президента заявил, что таким образом Коломойский пытается привлечь к себе внимание.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о национализации банка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.



Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова считает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе поддержки могут затормозиться из-за спора между государством и Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком.