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Демократы призвали госсекретаря США Помпео отойти от дел, связанных с Украиной

23 ноября 2019, 12:02

Демократы призвали госсекретаря США Помпео отойти от дел, связанных с Украиной

Демократы в комитете Сената США по международным отношениям призывали госсекретаря Майка Помпео отказаться от участия в делах, связанных с Украиной, после того, как несколько свидетелей в деле об импичменте Доналда Трампа упомянули его в своих показаний. Об этом сообщает The Hill.

«Учитывая ваше непосредственное участие в скандале, у вас глубокий конфликт интересов, и вы должны извиниться», — говорится в письме десяти демократов к Помпео.

Как отмечают авторы письма, во время дачи показаний посол США в ЕС Гордон Сондленд указал на то, что Помпео был среди чиновников, которые знали о попытках Администрации США оказать давление на Киев, вынуждая возобновить расследования против фирмы Burisma в обмен на звонок и встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Помпео присутствовал во время телефонного звонка Трампа и Зеленского 25 июля. Этот разговор лежит в основе расследования импичмента.

Демократы в своем письме обвинили Помпео в том, что он продолжает «препятствовать расследованию импичмента Палаты представителей, в том числе отказываясь предоставить какие-либо записи Госдепартамента по скандалу с Трампом и Украиной, включая те, которые могут пролить дополнительный свет на ваше соучастие».

«Эти действия не оставляют у нас никаких сомнений в том, что вы не позволяете Конгрессу и американскому народу получить полное представление о скандале только потому, что факты наносят ущерб вашим и президентским личным и политическим интересам», — добавили они.

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В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.

 

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