Расследованием смертей на Майдане займутся 4 ведомства

Уголовные производства относительно событий на Евромайдане распределят между Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Нацполицией и Службой безопасности. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Относительно дел Майдана. Их 114. Почти половина этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Остальную часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальная полиция и небольшую часть получит СБУ», — сказал он.



Ранее делами Майдана занималась Генеральная прокуратура. По словам Трубы, он поддерживает привлечение следователей ГПУ для завершения расследований.



В то же время, адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская раскритиковала данное решение о распределении производств: «Как бывший следователь, я не понимаю, каким образом передача такого огромного массива материалов новым следователем может улучшить расследование, если только знакомство с собранным займет годы».



Адвокат также объявила голодовку.