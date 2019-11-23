Власти Станицы Луганской назвали фейком информацию о снятии украинских флагов с администрации

Власти Станицы Луганской опровергают информацию о том, что со здания райгосадминистрации снимали украинские флаги. В комментарии «Новостям Донбасса» начальник отдела РГА по взаимодействию со СМИ Михаил Шевченко допустил, что на здании проводились работы по установке кондиционеров, которые могли быть ложно восприняты за намерения убрать флаги.



«На прошлой неделе на здании устанавливали кондиционеры и работники вылазили на навес возле флагов», — сказал он.



Ранее журналистка Соня Кошкина в интервью с министром обороны Андреем Загороднюком заявила, что на протяжении последних трех недель дважды предпринималась попытка спустить украинский флаг со здания администрации Станицы Луганской. Она также утверждала, что второй раз была попытка поджога флага. Интервью вышло на сайте LB.ua 21 ноября.



По словам Шевченко, на прошлой неделе флаги снимали не со здания РГА, а с флагштока на центральной площади для того, чтобы заменить на новые.