Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Начальник Генштаба не понял снятия унитазов с возвращенных Россией кораблей

23 ноября 2019, 20:54

Начальник Генштаба не понял снятия унитазов с возвращенных Россией кораблей

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подтвердил, что россияне разграбили украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» перед их возвращением украинской стороне.

«То, что мне доложил командующий ВМС — это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли — этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, — я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», — сказал он «Укринформу».

Хомчак заверил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в Военно-морских силах Украины.

18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией 25 ноября 2018 года трех кораблей военно-морских сил.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне сняли оборудование и «угробили» эти корабли, поэтому их пришлось буксировать в порт Очакова.

ФСБ России утверждает, что суда были возвращены в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

ТЕГИ

Люди
Руслан Хомчак
Прочее
Россия-Украина украинские корабли
Организации
Всу ВМС Украины
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:14
«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»
15:08
Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке
14:23
В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
все новости
21:31
СБУ отчиталась о разоблачении схемы поставок в Украину и ЕС угля из ОРДЛО
20:54
Начальник Генштаба не понял снятия унитазов с возвращенных Россией кораблей
16:49
Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести 600 тысяч гривен
15:59
С острова в Азовском море эвакуировали еще пятерых человек
14:48
Власти Станицы Луганской назвали фейком информацию о снятии украинских флагов с администрации
14:08
В Киеве почтили память трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии
13:19
Расследованием смертей на Майдане займутся 4 ведомства
12:02
Демократы призвали госсекретаря США Помпео отойти от дел, связанных с Украиной
11:07
Коломойский уверен, что вернет себе Приватбанк в ближайшее время
10:04
Шторм затопил остров в Азовском море: эвакуированы 11 человек
08:58
Вчера на Донбассе в ДТП погиб военный, еще один был ранен обстрелами
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:51
ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по обвинению в госизмене
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:37
В «Слуге народа» заявили, что закон об «особом статусе» будет зависеть от результатов «нормандской встречи»
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция