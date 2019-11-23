СБУ отчиталась о разоблачении схемы поставок в Украину и ЕС угля из ОРДЛО

Служба безопасности Украины сообщила о блокировке масштабного механизма финансирования группировок «ДНР» и «ЛНР» через незаконную добычу на временно неподконтрольной территории Донбасса угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы.



Как отмечает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них они поставляли на подконтрольную Украине территорию продукцию, добытую на шахтах под контролем «Л-ДНР». При этом «налоги» они платили в бюджеты «республик».



В Украину продукция поступала под видом российской. В дальнейшем, по данным СБУ, этот уголь по поддельным документам продавали украинским ТЭЦ и в страны ЕС.



Одному из участников нелегального бизнеса правоохранителями объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).



Проводятся мероприятия по привлечению других фигурантов производства к уголовной ответственности, добавили в СБУ.