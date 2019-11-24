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В РФ объяснили исчезновение личных вещей моряков c захваченных судов

24 ноября 2019, 16:47

В РФ объяснили исчезновение личных вещей моряков c захваченных судов

В России заявили, что личные вещи украинских моряков с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» «сгнили из-за влажности». Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает «Обозреватель».

«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена… Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», — рассказал Полозов.

По его словам, корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

«Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И вот они так и стояли», - отметил он.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили захваченные украинские корабли.

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