Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 18 – 24 ноября

Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский назвал 4 вопроса, решения которых он ожидает от «нормандской встречи» — сроки возвращение всех пленных, прекращение огня, контроль над участком границы и проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса. Он подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии возвращения территорий под контроль Украины.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Центризбирком подумать, как можно будет организовать выборы в отдельных районах Донбасса, если их проведение станет возможным в результате переговоров в «нормандском формате».



Пристайко заявил, что на сегодня альтернативы Минским соглашениям не готовятся, но допустил пересмотр отдельных пунктов и дат.



По словам Пристайко, положения закона об «особом статусе» будут согласованы с представителями «ДНР/ЛНР» с помощью Трехсторонней контактной группы.



«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о готовности «нормандской четверки» подписать рамочный договор по итогу саммита. За основу документа будет взята «формула Штайнамера», однако документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока не понятно, будет ли он носить обязывающий или декларативный характер.



В Кремле заявили, что в телефонном разговоре президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили важность предоставления «особого статуса» отдельным районам Донбасса.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам заключения по обвинению в «шпионаже».



Состояние Марины Чуйковой, удерживаемой в плену «ДНР» в течение полутора лет, ухудшилось. У нее забрали лекарства и гормональные препараты, о чем сообщил ее сын Артур.



Боевые действия



С 18 по 24 ноября в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, 12 — получили ранения и трое — контузию.



Президент Сербии Александар Вучич признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться оккупированной части Донбасса путем реэкспорта.



Наблюдатели ОБСЕ видели, как российская «скорая помощь» забрала из неподконтрольной территории Донбасса двоих человек.



Экономика



Компания «Внешторгсервис», связанная с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и шахтами в неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом стало известно РБК.



СБУ сообщила о блокировке масштабного механизма финансирования «ДНР» и «ЛНР» через незаконную добычу угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны ЕС.



Общество



Бывший «народный мэр» Горловки при группировке «ДНР» Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Грузовики МЧС России прибыли в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Госпогранслужба Украины сочла нелегальным очередной «гуманитарный конвой», так как у украинских пограничников не было возможности осмотреть содержание автомобилей.



В неподконтрольные властям районы Донбасса также проследовали медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



В Генеральной прокуратуре планируют сотрудничать с общественными организациями, которые действуют на временно неподконтрольных территориях во время документирования военных преступлений.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Встреча, которая может положить конец войне. Переговоры «нормандской четверки». Что принесет Украине мир? // Новая жизнь Донбасса. Лучше чем с «ДНР», а еще лучше — без «ДНР». Получится ли у новой власти добраться до сердец дончан? // Соцсети и выборы. Как политики плетут сети в Facebook, ставят ловушки, чтобы мы выбирали их. И как в них не попасться.



«Нині вже»: Шесть лет назад украинцы вышли на протест за смену внешнеполитического вектора. Победил ли Майдан? Какие основные последствия протестов и достигнуты ли его цели?



«Донбасс Реалии»: Почему россияне не хотят присоединения Донбасса? // Донбасс после войны. Кого будут судить? // Что произойдет на Донбассе, если Зеленский и Путин не договорятся? // С какой винтовкой воюют украинские снайперы на Донбассе?



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