На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела

В воскресенье вечером в результате обстрела произошел пожар в дачном массиве у Березового Донецкой области, сгорели 6 домов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что около 18:00,во время обстрела украинских позиций в районе Березового , боевики, из крупнокалиберных пулеметов, одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре.



Из-за применения трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. «Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий», — рассказали в штабе ООС.





Отмечается, что военным удалось оперативно эвакуировать местных жителей и, около 23:00, локализовать пожар. Жертв нет.



Всего за минувшие стуки украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня. Отмечается, что боевики обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Потерь среди украинских военных нет, отметили в штабе.



Огонь велся у Тарамчука, Березового, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Луганского.