Министр культуры собрался бороться с фейками в соцсетях

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что намерен бороться с распространением дезинформации не только в СМИ, но и в соцсетях.



«Мы не о медиа, мы о контенте, и неважно, где он. Если он в Facebook, это не очень сложно, потому что мы говорили с Facebook об этом», — сказал он в интервью «Украинской правде».



Однако министр пока не знает, с помощью какого инструмента будут пресекатся фейки в соцсетях. Особенно Бородянский считает опасным распространение неправдивой информации в мессенджерах.



«Если в Telegram-канале в Украине распространяется системная фейковая информация, может быть, мы скажем: «Уважаемые граждане, вы должны знать, что в Telegram-канале распространяется фейковая информация. И мы как государство сообщаем вам», — рассказал об одной из идей министр.

Украинская власть готовит закон о медиа. В частности, в Минкульте предложили учредить должность омбудсмена по борьбе з дезинформацией. Предполагается, что он сможет подавать иски в суд с требованием запретить распространение в СМИ информации, которую сочтет неправдивой.