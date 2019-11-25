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Адвокат опроверг попытку самоубийства Грымчака

25 ноября 2019, 12:03

Адвокат опроверг попытку самоубийства Грымчака

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак не совершал попытку суицида. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

Так он отреагировал на сообщение одного из сайтов. «Сообщаем, что на сайте vremya.com.ua распространяется недостоверная информация о попытке самоубийства Грымчаком Ю.М.», — написал адвокат в Facebook.

Мельник отметил, что его клиент продолжает находиться в Черниговском следственном изоляторе. По информации администрации СИЗО, Грымчак хорошо себя чувствует, а информация, которая распространяется, является фейком, указал адвокат.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В последствии Генпрокуратура переквалифицировала подозрение бывшему замминистра на злоупотребление влиянием.

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