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Заммэра Славянска заявил, что его выгнали из бара за замечания о песнях Газманова. Полиция проверяет

25 ноября 2019, 12:56

Заммэра Славянска заявил, что его выгнали из бара за замечания о песнях Газманова. Полиция проверяет

Заместитель мэра Славянска Андрей Рубан заявил, что попал в конфликт с работниками местного караоке-бара «Соло» после того, как сделал замечания по поводу исполнения в заведении песен российского исполнителя Олега Газманова.

У себя в Facebook Рубан отметил, что инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Сначала он услышал песню «Москва, звонят колокола», из-за чего сделал замечание диджею и администратору караоке-бара. По словам чиновником, они объяснили такой репертуар заказом посетителей.

«Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — подчеркнул Рубан.

Заместитель мэра утверждает, что до приезда полиции его оскорбляли клиенты и охрана заведения, угрожая физической расправой.

По словам Рубана, прибывшие полицейские проявили бездействие: не смогли оформить протокол о правонарушении и отпустили охранника, который «наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления». Он добавил, что не смог написать заявление, так как бланки выкинул в мини-бассейн один из дебоширов.

Позже чиновник отметил, что встретился с руководством караоке-бара «Соло». «Меня заверили, что два сотрудника охраны заведения, которые наиболее "отличились" в недавнем инциденте принесут мне извинения», — отметил Рубан.

В сообщении Славянского горотдела полиции подчеркивается, что при написании заявления между заявителем и другим посетителем вновь возник конфликт, и человек не написав заявление, ушел из заведения.

Также сообщается, что руководством областного главка полиции назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана «объективная, принципиальная и законная» оценка действиям правоохранителей.

В 2015 году Минкульт Украины включил Олега Газманова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности.

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Места
Славянск
Люди
Андрей Рубан Олег Газманов

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