Зеленский и Путин в телефонном режиме говорили о газе и кораблях

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в котором отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.



«В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах», — говорится в сообщении.



Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.



В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты Украины и России во время телефонного разговора договорились о «продолжении контактов на различных уровнях».



Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, а также транзит газа.



«Подробно обсуждены газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и восстановления прямых поставок российского газа в Украину», - говорится в сообщении.



Кроме того, по данным Кремля, во время разговора стороны «договорились о продлении контактов на различных уровнях».