ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной правительству селе Еленовка по улице Шевченко, 5. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Вне дома, миссия увидела сломанную плитку асбеста в мусорном ящике. Внутри дома СММ видела как минимум десять свежих проникающих отверстий (диаметром около 1 см) в потолке кухни», - говорится в отчете.



Также наблюдатели видели недавно отремонтированный верхний угол наружной стены дома.



По оценке СММ, повреждения были нанесен снарядом, выпущенным с северного направления.



Житель дома рассказал миссии, что обстрел произошел утром 22 ноября.