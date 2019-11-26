В Украине статус пострадавших от военных действий получили 36 тысяч детей

Статус пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе получили 36 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в Facebook.



«В Украине насчитывается около 36 тысяч детей, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. В то же время, почти 25 тысяч детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов», - сообщила Денисова.



Ранее она также сообщила, что почти 200 тысяч детей покинули временно неподконтрольные территории из-за конфликта на Донбассе.