Зеленский заявил о необходимости подписания нового газового договора с Россией

Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового договора о транзите российского газа в Европу через Украину.



Во время брифинга в Таллине он нотметил, что накануне обсудил это по телефону с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы», — сказал Зеленский.



Также он заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с Путиным встречу в «нормандском формате».

Вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.