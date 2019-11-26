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Маас о событиях на Донбассе: Это настоящая война у нашей двери

26 ноября 2019, 13:59

Маас о событиях на Донбассе: Это настоящая война у нашей двери

Европа не должна забывать о том, что на востоке Украины идет война. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, передает «Укринформ».

«Не надо забывать, что война на Востоке Украины — это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери», - сказал Маас.

Он подчеркнул, что эта война еще продолжается, хотя и исчезла сейчас с первых полос мировых СМИ.

Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились «осторожно-позитивные сигналы», которые вселяют надежду.

«В ближайшие дни состоится саммит в «нормандском формате», который должен стать «важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией», - заявил министр.

В то же время Маас подчеркнул, что в этом взаимопонимании не будет особого немецкого подхода, и заверил, что Германия готова развивать «европейский подход в отношении России» и не намерена действовать «через головы» своих соседей.

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