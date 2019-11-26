Бренд кофе Jacobs отказался от рекламы на канале соратника Медведчука

Компания «Якобс Дау Егбертс Украина» решила отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK, который принадлежит соратнику Виктора Медведчука, народному депутату от «Оппозиционной платформу — За жизнь» Тарасу Козаку. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает «Экономическая правда».



С 22 ноября реклама кофе Jacobs перестала транслироваться на этом телеканале, отмечается в сообщении.



В пресс-службе компании подчеркнули, что с каналами «112 Украина» и NewsOne, которые тоже принадлежат Козаку, она также не сотрудничает и не планирует.



Перед этим в Facebook активисты объявили о бойкоте компаний, которые размещают рекламу на телеканалах ZIK, «112 Украина» и NewsOne. В перечне брендов, которым объявили бойкот, был и Jacobs.