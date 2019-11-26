По дороге в зону ООС погиб военный

В Киевской области выпал из поезда старший солдат, когда ехал на службу в зону проведения операции Объединенных сил. Вскоре он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.



По данным следствия, военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения в эшелоне в зону проведения ООС. Его обнаружили 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.



«Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени», — говорится в сообщении.



25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.



По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».