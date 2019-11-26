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Папа Римский высказался об отмене права вето в Совбезе ООН

26 ноября 2019, 20:50

Папа Римский высказался об отмене права вето в Совбезе ООН

Папа Римский Франциск выступил за отмену права вето в рамках работы Совета безопасности ООН, о чем он высказался, приведя в пример голосования, направленные на разрешения вооруженных конфликтов. Об этом передает ТАСС.

«Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается. Я не могу оценить, хорошо это или плохо, но я слышал, что ООН может сделать шаг вперед и отказаться от права вето членов Совбеза. Я не специалист в этом вопросе, я только слышал о таком предложении. Но было бы хорошо, если бы все были равны в правах», — сказал понтифик журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он побывал с апостольским визитом.

По его мнению, действий западных стран и международных организаций недостаточно для обеспечения мира.

«Страны, в том числе христианские европейские государства, вполне просвещенные, говорят о мире и живут оружием. Это называется лицемерием», — продолжил он.

«Эти страны должны взять на себя смелость и признать, что не могут говорить о мире, потому что экономика зарабатывает за счет производства оружия», — заключил Папа Римский.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал идею отказа от права вето в Совбезе, назвав их неприемлемыми.

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