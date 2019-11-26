Папа Римский позитивно оценил сентябрьский обмен заключенными между Украиной и РФ

Папа Римский Франциск назвал успешным шагом на пути к миру обмен между Украиной и Россией в сентябре этого года. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом, передает ТАСС.



«В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключенными. И это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру», — сказал Франциск.



Отмечается, что Понтифик также счел позитивным сигналом подготовку к рассмотрению законопроекта об «особом статусе» Донбасса.

За время конфликта на Донбассе по инициативе Папы Римского было собрано 16 млн евро для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе.



7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, в том числе, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.