«Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1.



Счет в матче на 56-й минуте открыли хозяева: мяч забил Илкай Гюндоган. «Шахтер» отыгрался на 69-й минуте благодаря голу Манора Соломона.



Обзор матча можно посмотреть здесь.

НИЧЬЯ 1:1 В МАНЧЕСТЕРЕ! #МанСитиШахтер



Теперь все решится в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.



Билеты на матч с «Аталантой» в Харькове 11 декабря еще в продаже: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/eqBNpn19d9 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2019

В другом матче группы «Аталанта» обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.



Таким образом, к последнему туру «Манчестер Сити» набрал 11 очков и обеспечил выход из группы с первого места. Далее идут «Шахтер» (6 очков), «Динамо» (5 очков) и «Аталанта» (4 очка), у каждого их них есть шанс выйти в плей-офф.



11 декабря «Шахтер» сыграет с «Аталантой» в Харькове.