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ОБСЕ отчиталась, что укрепления у Золотого были демонтированы

27 ноября 2019, 08:23

ОБСЕ отчиталась, что укрепления у Золотого были демонтированы

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ отметила, что фортификационные сооружения на участке разведения в районе Золотого Луганской области были демонтированы. Об этом говорится в отчете миссии.

Также отмечается, что 25 и 26 ноября соответственно миссия получила письмо от вооруженных формирований
в неподконтрольных правительству районах и вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины о завершении демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения у Золотого.

Также о том, что ОБСЕ подтвердила демонтаж укреплений у Золотого вчера вечером сообщил штаб операции Объединенных сил.


В СММ ОБСЕ заверили, что продолжат осуществлять мониторинг и докладывать об обстановке на этом участке
разведения.

Зеркальное разведение войск у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. После этого украинская сторона и группировка «ЛНР» там провели разминирование и демонтаж укреплений.

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Золотое

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