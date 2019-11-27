Германия выделит 850 тысяч евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

В 2020 году правительство Германии намерено выделить 850 тысяч евро для реализации гуманитарных проектов организации ADRA в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.



«Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта. С 2016 по 2019 работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств», — говорится в сообщении.



Средства будут направлены на помощь пожилым людям, родителям-одиночкам, многодетным семьям, переселенцам и людям с инвалидностью. Проекты будут направлены также на помощь людям, нуждающимся в гуманитарной и психологической помощи.

