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Нацбанк обвинил Коломойского в атаках и помехах в работе с МВФ

27 ноября 2019, 10:59

Нацбанк обвинил Коломойского в атаках и помехах в работе с МВФ

Правление Национального банка заявляет о продолжающихся уже несколько недель атаках, в том числе с помощью СМИ и митингов под стенами регулятора, с целью дискредитации со стороны бывшего владельца.

«Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации», — говорится в обращении НБУ.

В НБУ считают, что таким образом Коломойский пытается сменить руководство центробанка, мешая сотрудничеству с МВФ, и в будущем прибегнуть к ручному управлению, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.

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