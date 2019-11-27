Нацбанк обвинил Коломойского в атаках и помехах в работе с МВФ

Правление Национального банка заявляет о продолжающихся уже несколько недель атаках, в том числе с помощью СМИ и митингов под стенами регулятора, с целью дискредитации со стороны бывшего владельца.



«Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации», — говорится в обращении НБУ.



В НБУ считают, что таким образом Коломойский пытается сменить руководство центробанка, мешая сотрудничеству с МВФ, и в будущем прибегнуть к ручному управлению, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.