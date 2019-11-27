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Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Кулика

27 ноября 2019, 11:25

Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Кулика

Прокурор Константин Кулик был уволен из Генеральной прокуратуры. Эту информацию подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает «theБабель».

Рябошапка уточнил, что уволил Кулика 22 ноября. Ранее генпрокурор сообщил, что Кулик не прошел аттестацию.

В декабре 2015 года против прокурора АТО Константина Кулика открыли производство по подозрению в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и внедорожником. В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении. 

В 2017 году Кулика перевели из военной прокуратуры в ГПУ. Там он расследовал дело Burisma и Хантера Байдена. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл Кулика эффективным работником.

Кулик обвинения во взяточничестве в зоне АТО отвергал, а расследование против себя назвал «подборкой компромата». 

Национальное агентство по противодействию коррупции не нашло признаков незаконного обогащения в декларации Кулика за 2016 год.

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