Россия контактирует с Украиной по вопросу возвращения оборудования с кораблей

Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Он напомнил, что эта тема затрагивалась во время недавнего телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.



«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — заявил представитель Кремля.



Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: «Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю».

25 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией 25 ноября 2018 года трех кораблей военно-морских сил.



Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне сняли оборудование и «угробили» эти корабли, поэтому их пришлось буксировать в порт Очакова.



ФСБ России подчеркивает, что суда были возвращены в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.