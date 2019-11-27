Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане

Скрин: ТV7 Мариуполь

Мусорный отвал мариупольского металлургического комбината им. Ильича в поселке Сартана занимает площадь более 100 гектаров. Сейчас здесь размещено более 56 млн тонн мусорного шлака, говорится в сюжете местного телеканала «ТV7 Мариуполь».



Накануне управление СБУ в Донецкой и Луганской областях начало расследование возможного загрязнения окружающей среды из-за размещения мусорного отвала вблизи речек в Сартане. Речки впадают в Кальмиус, который в свою очередь, впадает в Азовское море.



В рамках расследования правоохранители получили доступ к документации Азовской морской экологической инспекции. В решении суда указано, что инспекция игнорировала нарушения экологической безопасности. В самом регуляторе заявляют, что для проведения проверок обстоятельств не было.



«За указанный период причин для проведения внеплановых проверок шлакового отвала у инспекции не возникало. Никаких обращений не поступало. Поэтому законных оснований для проверки не было», — говорит начальник отдела государственного экологического надзора над земельными ресурсами Виталий Прутков.





Следствие отмечает, что отвал создает опасность для жизни и здоровья жителей ближайших населенных пунктов и окружающей среде. Яды из отвала загрязняют местную реку, которая впадает в Кальмиус, что создает угрозу к уничтожению фауны бассейна реки и попадания большого количества опасных ядовитых веществ в Азовское море.



По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб оценивается в 774,65 млн гривен.



ММК им. Ильича входит в компанию Метинвест Рината Ахметова.