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Лавров рассказал, чего потребует Путин от Зеленского на «нормандском» саммите

27 ноября 2019, 13:11

Лавров рассказал, чего потребует Путин от Зеленского на «нормандском» саммите

Президент России Владимир Путин на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря призовет украинского коллегу Владимира Зеленского к прямому диалогу Киева с Донбассом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что на «нормандской» встрече в Париже Зеленский должен будет «подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению Минских договоренностей».

Лавров подчеркнул, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, так как она не является их стороной.

«Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это [выполнение договоренностей] зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины», — заявил он.

«Нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

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