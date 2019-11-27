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Пострадавшие от мин жители Станицы Луганской получат до 5 тысяч евро на протезирование

27 ноября 2019, 13:31

Пострадавшие от мин жители Станицы Луганской получат до 5 тысяч евро на протезирование

Пятеро жителей Станично-Луганского района, пострадавшие от подрывов на боеприпасах, получат от государства от 3 до 5 тысяч евро на операции по протезированию конечностей. Об этом заявил замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Алексей Ильяшенко, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что решение о выделении средств принято после обращения главы районной администрации Юрия Золкина.

«Речь идет о трактористах, энергетиках и комбайнерах, которые подорвались на минах, но они при этом не являются участниками АТО/ООС. Мы отреагировали вместе с вами на это обращение», — заявил Ильяшенко в среду на парламентских слушаниях.

По его словам, чиновники МинВОТ пересмотрели документы и меморандумы с западными партнерами, касающиеся технической помощи и обнаружили, что на некоторые пункты наложены ограничения в виде 10 — 20 тысячи грн на одного гражданина. В связи с этим, в ведомстве пошли другим путем.

«Мы выбрали пять человек, которые потеряли конечности и решили, что выделим каждому из них от 3 до 5 тысяч евро, внеся изменения в соответствующие пункты меморандумов. Это было сделано для того, чтобы до конца года у нас было не 50 человек, которые получили по 10 тыс гривен и в глаза их не видели, а будет пять конкретных людей с пятью нормальными протезами, которые стоят 3 до 5 тыс. евро», — говорит заместитель министра.

По его словам, премьер-министр Украины поддержал решение ведомства изменить подход к материально-технической помощи, поскольку она может показать реальный результат и перестанет быть общими словами о поддержке людей.

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