Кремль заявил о нехватке времени в газовых переговорах с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке времени в газовых переговорах с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов... Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно», — сказал господин Песков.



Он добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями.



«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения», — сказал он.

Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.



Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.



Действующий газовый контракт истекает 31 декабря.