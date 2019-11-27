Правительство утвердило кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил порядок предоставление государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.



100 миллионов гривен будет направлено для предоставления кредитов переселенцам и 100 миллионов гривен для кредитования участников АТО/ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.



Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга отметил, что этой программой смогут воспользоваться более 200 семей. «И это только начало. Мы хотим посмотреть, как эта программа будет работать», — добавил он.



В Минрегионе пояснили, что объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад. Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%.



Отмечается, что распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе. Перечень людей, которые в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой также утверждает Минрегион.

