«Надо и о себе подумать». Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на проблемах Украины

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, передает ТАСС.



Отмечается, что один из тех, кто обращался к президенту РФ, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

3 октября Владимир Путин раскритиковал российское телевидение из-за освещения событий в Украине. После этого центральные каналы стали меньше упоминать Украину.