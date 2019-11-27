Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонним переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В свою очередь, отметили в Кремле, все указывает на то, что такая встреча состоится.

Путин на саммите «нормандской четверки» призовет Зеленского к прямому диалогу с сепаратистами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Трехсторонняя контактная группа обсудила на сегодняшней встрече итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения. Однако стороны не смогли договориться об обмене пленными.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дипломатический путь является единственно возможным для возвращения оккупированных территорий.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник считает, что не стоит спешить с поиском новых участков для разведения сил и средств на Донбассе.



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