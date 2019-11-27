В ЕС рассчитывают на прогресс после саммита «нормандской четверки»

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини надеется, что предстоящая встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) станет возможностью для существенного прогресса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Могерини отметила, что последние месяцы были отмечены «позитивными событиями в сфере безопасности, главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины».



«Саммит лидеров стран "Нормандской четверки", который состоится 9 декабря, теперь является возможностью для существенного прогресса», — сказала она в среду в рамках пленарного заседания Европейского парламента, рассказывая о развитии политики Восточного партнерства в Страсбурге.



Она вновь констатировала, что Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами в следствие нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Могерини также напомнила, что с 2014 года Брюссель предоставил Киеву «самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза».



«Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и ни один другой партнер не вложил в Украину столько, сколько сделали мы», — подчеркнула Могерини.

