Пристайко посоветовал Apple не лезть в политику после обозначения Крыма российским

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обратился к компании Apple из-за обозначения Крыма как частью России в приложении «Погода».



«Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей», — написал он в Twitter.



Он также посоветовал компании не выносить свою деятельность за рамки сферы технологий и развлечений.



«Глобальная политика не является вашей сильной стороной», — отметил он



Ранее стало известно, что аннексированный полуостров выдается за российскую территорию в Москве, в то время как на материковой части Украины Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни РФ.

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