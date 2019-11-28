Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

28 ноября 2019, 08:10

Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов получили ранения трое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 9 обстрелах позиций украинской армии. Отмечается, что при этом противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Старогнатовки, Березовое, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Южное, Шумы, Попасная.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет», - подытожили в штабе ООС.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
11:10
«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:23
Зарегистрирован законопроект, который позволит жителям Донецка и Луганска получать пенсии
14:40
«ДНР» собирается превратить дом экс-регионала в «посольство»
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
22:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке
20:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
все новости
10:15
В СЦКК объяснили происхождение лавки на мосту в Станице Луганской
09:45
ГБР обыскивает квартиру волонтера Маруси Зверобой
09:44
ГПСУ: Украинской стороне не дали осмотреть российский «гумконвой»
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
08:46
Госдеп заявил о поддержке Украины перед саммитом в «нормандским формате»
08:10
Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за минувшие сутки
23:29
Пристайко посоветовал Apple не лезть в политику после обозначения Крыма российским
22:28
В ЕС рассчитывают на прогресс после саммита «нормандской четверки»
21:54
Премьер: переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся
21:30
Гендиректор «Зари» предложил владельцу определиться, нужна ли клубу луганская прописка
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:17
Власти Краматорска не знают, почем сдают земли фирме нардепа Ефимова
19:46
«Надо и о себе подумать». Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на проблемах Украины
18:48
Один военный получил боевую травму с начала суток на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция