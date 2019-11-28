Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов получили ранения трое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 9 обстрелах позиций украинской армии. Отмечается, что при этом противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Старогнатовки, Березовое, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Южное, Шумы, Попасная.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет», - подытожили в штабе ООС.