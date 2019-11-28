СМИ узнали о создании органа «правды и примирения» в Украине после возвращения Донбасса

Рабочая группа по реинтеграции Донбасса при президенте заканчивает предусматривает, в частности, создание независимого органа «по восстановлению истины», по примеру организаций, которые работали в ЮАР, Латинской Америке и бывшей Югославии. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.



Цель органа «правды и примирения» - расследовать самые резонансные преступления и рассказать о масштабах нарушений прав человека за время войны.



«Орган планируют формировать из авторитетных украинских и зарубежных экспертов, которые будут допрашивать жертв, свидетелей, чиновников и иметь право доступа к секретной информации. Орган не будет подконтролен украинской власти, а результатом его работы станет отчет, который частично или полностью обнародует правительство. Отчет будут носить рекомендательный характер», - говорится в сообщении.



Для предотвращения конфликта в будущем планируется изменить украинское законодательство в соответствии с международным гуманитарным и уголовным правом в сфере защиты прав человека. Будут разработаны законы, которые позволят иностранным судьям быть экспертами в процессах.



Также Украина намерена ратифицировать Римский статут - он даст стране право привлекать к ответственности военачальников, топ-чиновников и президента страны-агрессора в Международном уголовном суде (МУС).



Проект «переходного правосудия» должны одобрить в комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, концепцию должен утвердить президент. Верховная Рада должна принять несколько законов и актов, чтобы проект заработал.