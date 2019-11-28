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КМИС: Рейтинг Зеленского снизился до 52%

28 ноября 2019, 12:06

КМИС: Рейтинг Зеленского снизился до 52%

Рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 52% поддержки граждан. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, к Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%. Доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% — в октябре, 64% в начале ноября, 52% — в конце ноября. Доля же тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени наоборот росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных, отрицательно — 25%. В течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает Гончарука: 49% в сентябре, 48% — в октябре, 40% в начале ноября, 36% — в конце ноября. В то же время увеличивалось число тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% — в октябре, 18% в начале ноября, 25% — в конце ноября.

К главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся, согласно опросу, 24% респондентов, отрицательно — 16%, причем последний показатель за месяц увеличился на 7%.

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора 1500 абонентов мобильной связи. В опросе не принимали участия жители аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

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