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Опрос: Половина украинцев сочла неуспешными действия власти на Донбассе

28 ноября 2019, 12:44

Опрос: Половина украинцев сочла неуспешными действия власти на Донбассе

51% украинцев считает неуспешными действия власти в решении конфликта на Донбассе, а 40% — успешными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В начале ноября неуспешными такие действия назвали 44% респондентов, а успешными — 46%.

31% опрошенных считают, что среди парламентских партий наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе у парламентской фракции «Слуги народа», 17% — «Оппозиционной платформы — За жизнь», 9% — «Европейской солидарности».

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора 1500 абонентов мобильной связи. В опросе не принимали участия жители аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

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