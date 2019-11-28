Мэр Константиновки только один раз за два года посетил заседания коллегии ДонОГА

Мэр Константиновки Сергей Давыдов только один раз за два года посетил заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации. Об этом сообщил председатель ДонОГА Павел Кириленко.



«А где Сергей Дмитриевич? На процедурах?» — спросил губернатор во время сегодняшнего заседания коллегии.



После этого он привел статистику, согласно которой в течение 2017-2019 годов было проведено 29 заседаний коллегии ДонОГА. «Константиновский городской голова присутствовал на заседании коллегии за этот период один раз. Процедуры продолжаются? Хорошо, я выясню», — подчеркнул Кириленко.



Это произошло после того, как глава ДонОГА озвучил, что в Константиновке счетчики на тепло в многоквартирных домах установлены только в 10 домах из 419, а на воду — ни в одном из 545 домов.



На заседаниях коллегии облгосадминистрации собирается руководство области, районов и городов. Как правило, на таких заседаниях поднимаются вопросы жизнедеятельности региона, а также даются поручения чиновникам.