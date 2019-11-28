Очередному российскому актеру запретили въезд в Украину

Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Гражданин РФ сообщил сотрудникам Госпогранслужбы, что в 2018 году он въезжал на территорию аннексированного Крыма через закрытые пункты пропуска.



Ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.



Как пишет УНИАН, со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, речь идет об 39-летнем актере Николае Иванове.