Кабмин ввел электронные декларации для посылок дороже 100 евро

Кабинет министров Украины принял решение ввести возможность использования электронной формы таможенной декларации М-16, которую смогут использовать украинцы, которые получают посылки из-за границы дороже 100 евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



В ведомстве объясняют, что такая норма после доработки соответствующих программных сервисов даст возможность гражданам самостоятельно декларировать свои товары (после получения определенных навыков) без привлечения таможенных брокеров.



Также меняется форма декларации М-16, проинформировали в министерстве.



Кроме того, актуализирован перечень товаров, транзит которых через территорию Украины осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.