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В СЦКК обвинили боевиков в стрельбе возле двух из трех участков разведения на Донбассе

28 ноября 2019, 15:48

В СЦКК обвинили боевиков в стрельбе возле двух из трех участков разведения на Донбассе

Боевики нарушали режим прекращения огня возле двух из трех участков разведения на Донбассе, однако это не повлияло на состояние разведения сил. Об этом сказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский, передает hromadske.

Он ответил, что на первом участке — около Станицы Луганской — с июня 2019 года не было зафиксировано ни одного выстрела.

«На двух других участках [у Золотого и у Петровского] было нарушение режима прекращения огня, но оно было вне участка разведения», — подчеркнул Борщевский.

По его словам, речь идет о выстрелах из крупнокалиберного оружия, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ. Глава украинской стороны СЦКК пояснил, что эти обстрелы были вне участков разведения, поэтому не повлияли на состояние разведения сил.

Борщевский добавил, что пока нет решения о новых участках разведения сил на Донбассе, решение об этом будут принимать после встречи лидеров «нормандской четверки».

Зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в Станице Луганской и у Золотого.

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