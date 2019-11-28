Зеленский и Меркель по телефону обсудили подготовку к «нормандской» встрече

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Как сообщает пресс-служба украинского президента, лидеры обсудили вопросы подготовки встречи в «нормандской формате» 9 декабря.



Других подробностей разговора на Банковой не раскрыли.

25 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже президент Украины отметил, что не обсуждал с российским лидером «нормандскую» встречу.



9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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